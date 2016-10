Boonen: "Met een man méér moet ik altijd de sprint winnen"

Door: Marc Ghyselinck

17/10/16 - 05u00

© belga.

Op het einde van een dag waarin de Belgen Qatar veroverden, sprintte Peter Sagan naar zijn tweede opeenvolgende wereldtitel. Het was de onvoltooide symfonie voor de Belgen. Met een valse noot van Boonen op het einde. "Met een man méér moet ik altijd de sprint winnen."

Dat klonk als frustratie. Tom Boonen wilde niet zeggen of hij van oordeel was dat Greg Van Avermaet uit zijn rol was gevallen. Maar wie anders kon hij hebben bedoeld? De Belgen reden een adembenemend wereldkampioenschap, van kilometer één tot kilometer laatst. Maar Boonen maakte het niet af en hij gaf een ander de schuld. Omdat hij - we zeiden het voor het WK al - in het diepst van zijn gedachten de wereldkampioen van Doha 2016 was. Nog voor de koers was gereden.



