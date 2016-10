UCI-voorzitter tevreden over WK-keuze voor Qatar: "Er is nog geen renner bezweken"

Arjan Schouten

15/10/16 - 12u15

UCI-baas Brian Cookson weigert het wereldkampioenschap in Qatar een vergissing te noemen. Ondanks de storm van kritiek over de hitte en het gebrek aan sfeer en publiek, ziet de 65-jarige Brit ook veel goeie dingen.

"Ik heb ook positieve geluiden gehoord vanuit het peloton en ik zie geweldige races en een organisatie die staat als een huis'', aldus Cookson. "Nu goed, fietsen wordt echt niet meteen een populaire sport, maar ik merk wel dat er groeiende interesse in het fietsen is, hier. Ik verwacht vandaag en zeker morgen bij de mannenrace wel veel meer publiek dan de laatste dagen. Dat de andere koersen minder worden bezocht is overigens elk jaar een terugkerend probleem. Niet alleen hier in Doha.'' 9,2 miljoen in laatje Geruchten dat de wereldwielerbond zo'n 16 miljoen euro heeft mogen ontvangen van organisator Qatar, spreekt Cookson tegen. "De 'fee' die de UCI heeft gekregen is geen geheim: zo'n 9,2 miljoen euro. Overigens is dat allemaal al vier jaar geleden voor mijn tijd afgesproken. En dat geld is allang in de budgetten van de UCI opgenomen. Sla de jaarboeken er maar op na.''

Grenzen verleggen

Of het allemaal om geld draait, dit WK? "Het lijkt me geen geheim dat de UCI hier financieel ook beter van wordt, maar dit WK is er ook om als fietssport te zoeken naar nieuwe interessegebieden. Ik verwacht niet dat we hier elke drie, vier jaar terug gaan komen aan de Perzische Golf, maar het lijkt me logisch dat we met ons belangrijkste uithangbord af en toe ook eens naar nieuwe gebieden gaan. En de komende drie jaar is de Europese wielerfan ook weer blij, want dan blijven we met Bergen, Innsbruck en Yorkshire weer in Europa.''



Kritische analyse

Over de hitte in Qatar is Cookson duidelijk. "Er is nog geen renner bezweken aan de hitte. Wel aan vermoeidheid en uitputting. Het medische 'support team' is er voor die gevallen en na afloop maken we een kritische analyse van wat er in de toekomst beter moet.''