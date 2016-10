Sagan bijzonder kort van stof: "Wie zondag favoriet is? Iedereen..."

Door: redactie

Uittredend wereldkampioen Peter Sagan was deze avond op een persconferentie in zijn hotel, het Melia Hotel waar ook de Belgen verblijven, kort van stof over het WK in Qatar. "We zullen zondag zien", was het antwoord dat hij steeds weer in de mond nam.

De wereldkampioen gaf zoals wel vaker op zijn eigen ludieke, maar wel kort van stof zijnde manier een persconferentie in Doha. In de Eneco Tour verraste de Slowaak met de opmerking dat hij niet zeker wist of hij wel naar Qatar zou afreizen. Een misplaatst grapje vond zijn team, want het hotel en de vlucht naar Qatar was al lang geboekt. Nooit was er onzekerheid of hij wel zijn titel zou verdedigen. "Ik ben blij dat ik hier ben", zei hij op een persmoment waar hij een vraag over die opmerking uit de weg ging. "Zondag koersen we. Ik kijk er naar uit."



Sagan arriveerde pas laat in Doha, woensdagnacht, in tegenstelling tot enkele andere favorieten zoals Marcel Kittel, Alexander Kristoff en André Greipel, die intussen wel al geacclimatiseerd zijn. Is dat geen nadeel ten opzichte van de andere renners? "We zullen zien zondag, dan zal ik je dat vertellen", zei hij. "Ik weet hoe het is om te koersen in de warmte. Ik heb al in de Vuelta gereden in de hitte en ook vorig jaar bijvoorbeeld in Abu Dhabi. Al moet ik wel toegeven dat ik minder goed presteer in de warmte." Waarom was hij dan niet vroeger afgereisd naar Qatar? "Omdat ik hier niet kan trainen en ook omdat ik al zo vaak van huis ben. Ik wilde wat tijd thuis doorbrengen. We zullen zondag zien of dat een nadeel was."



Lang seizoen

Het seizoen was al lang en Sagan kleurde heel wat wedstrijden. Is hij nog fris genoeg? "We zullen zien", klonk het alweer. "Sinds 2010 koers ik ieder jaar al vroeg in het seizoen. Ik rijd veel wedstrijden, elk jaar zijn er meer meer. Er is amper nog tijd voor vakantie. Ook de periode tussen een oud en een nieuw seizoen wordt steeds korter."



"Die wereldtitel is nog altijd mijn mooiste overwinning. Het hele seizoen was speciaal voor mij. Ik kan er niet één overwinning uithalen die de mooiste was. Ik ben ook trots dat ik de UCI-ranking aanvoer. Ik stond er een volledig jaar."



Heeft hij in zijn laatste wedstrijd gedacht dat hij wel eens afscheid zou moeten nemen van de regenboogtrui? "Neen, we zullen zondag zien hoe dat is. Stel me na afloop die vraag." Kan hij zijn titel verlengen? "We zullen zien, het kan, er zijn nog renners die twee of drie keer wereldkampioen werden. Ik heb hier niets te verliezen. Mijn seizoen was al goed, ik heb geen stress."



Vindt hij dat het parkoers moet ingekort worden? "Voor mijn conditie is het misschien beter dat de wedstrijd korter wordt. Haha, neen het is een grapje. Ik ben er niet mee bezig. We zullen zien zondag."



"Iedereen favoriet"

Wie is dan de favoriet? "Het is een loterij", meende hij. Ja, maar wie is volgens hem favoriet? "Iedereen", was het korte antwoord.



Tot slot werd nog de vraag gesteld wat hij vindt van een WK in Qatar, met amper publiek. Hij keek even naar zijn persman Gabriele Uboldi, wachtte een beetje, wellicht om een diplomatisch antwoord te verzinnen. "Weet je, we zijn in de 21e eeuw, iedereen heeft televisie en kan koers kijken op tv."