"UCI belette dat politie in voorbije Tour controleerde op motortje in fiets"

De Internationale Wielerunie (UCI) dreigt opnieuw in zwaar weer terecht te komen. De Hongaarse ingenieur Istvan Varjas, naar eigen zeggen de ontwikkelaar van de beruchte motortjes in een koersfiets, beweert dat de UCI de voorbije Tour de France de politie heeft belet haar werk te doen bij diverse fietscontroles. Varjas kondigt tegelijk een nieuwe bom aan in de wereld van de mechanische doping.

Had de UCI boter op het hoofd bij de controles op mechanische doping tijdens de Tour 2016? Jà, zegt Istvan Vargas. De Hongaarse ingenieur laat er geen twijfel over bestaan: de controles op het beruchte motortje verliepen in de voorbije Tour niet zoals het hoort. "Omdat de UCI weigerde dat de Franse politie, die de controles wilde uitvoeren, de fietsen zou nakijken", aldus Vargas. De Hongaar beweert eind '98 een prototype van een fietsmotortje op de markt gebracht te hebben. Voorwaarde in het contract met de afnemer was dat hij minstens tien jaar niet zou praten over het fabrieksgeheim.



Agenten

Dat deed Varjas deze week wel. In 'Off the Ball', een programma op de Ierse radio, pakte hij uit met zware beschuldigingen aan het adres van de UCI. "De voorbije zomer had ik een zeer vreemde ervaring in de Tour, in het bijzijn van Greg en Kathy LeMond", aldus Varjas. "Ik vroeg enkele agenten of ze echt de renners wilden pakken die gebruik maakten van een motortje. De agenten antwoordden dat ze klaar waren om de strijd aan te gaan, en dat ze de bedriegers wilden betrappen. Dus vertelde ik hen wat ze exact moesten doen bij het checken van een fiets. De UCI verbood de agenten echter om de fietsen te controleren. Er is een organisatie die wordt verondersteld het probleem van mechanische fraude aan te pakken. Als die organisatie dat niet doet, is ze medeplichtig aan bedrog. Dàt is het grote schandaal, niet dat de motortjes al dan niet gebruikt worden."



Kathy LeMond

Het verhaal van Varjas wordt bevestigd door Kathy LeMond, echtgenote van drievoudig Tourwinnaar Greg LeMond. "Varjas sprak inderdaad met de Franse politie", zegt de Amerikaanse in een mail aan wielersite Cyclingnews. "Hij legde de agenten uit hoe zo'n motortje werkt en hoe je het bedrog kan opsporen. De agenten werden echter belet om hun werk te doen. De UCI weigerde om hen de fietsen te laten controleren op de wijze zoals Varjas het had aanbevolen. Volgens Varjas was de methode die de UCI gebruikte om motortjes te ontdekken, niet geschikt om fraudeurs te betrappen. Maar daar hadden ze geen oren naar."



UCI ontkent

De UCI wijst intussen alle beschuldigingen resoluut van de hand. "Tijdens de voorbije Tour de France heeft de UCI diverse opsporingsmethodes gebruikt bij talloze fietscontroles", zegt woordvoerder Sébastien Gillot. "Dat gebeurde in nauwe samenwerking met de Tour-organisatie, de Franse autoriteiten en het Franse gerecht. Wie ons een gebrek aan engagement verwijt inzake het tegengaan van mechanische fraude, veroordelen wij ten strengste."



Nieuwe dopingbom

Woorden die weinig indruk maken op Istvan Varjas. De Hongaarse ingenieur kondigde op de Ierse radio meteen een nieuwe (mechanische) dopingbom aan. "Een uitgebreid onderzoek in de VS zal daarover binnenkort meer duidelijkheid brengen", klinkt het. "Mirakels bestaan niet. Sommige renners hebben in het verleden een motortje gebruikt. 'Very soon, you will see a big story'. En het gaat om feiten, niet om een verhaaltje. Als dat allemaal naar buiten komt, kan ik zelf ook nog meer vertellen. Nog even wachte, 'you will see'."