Gezondheidsprobleem dwingt Duitse renner Nerz tot stoppen

Door: redactie

14/10/16 - 11u41 Bron: dpa/belga

© photo news.

De Duitse wielrenner Dominik Nerz moet wegens aanhoudende gezondheidsproblemen op amper 27-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière zetten. Dat maakte zijn team Bora-Argon 18 bekend in een persmededeling.



"Het was een zeer moeilijke beslissing, maar na intensieve medische onderzoeken is gebleken dat er geen alternatief is", vertelde Nerz. Met welke gezondheidsproblemen de 27-jarige Duitser kampt, werd niet bekendgemaakt.