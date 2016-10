Bondsdokter maakt brandhout van hitteprotocol in Qatar: "UCI doet niets!"

Marc Ghyselinck in Qatar

14/10/16 - 08u38

Enzo Wouters verloor zijn bewustzijn na de race. © photo news.

Het protocol tegen de extreme hitte? Weinig van gezien, zegt de Belgische bondsdokter Kris Van der Mieren. In het slagveld dat de beloftenrace gisteren nog maar een keer was, wond Van der Mieren zich op over een internationale wielerunie die ondanks grote beloften haar verantwoordelijkheid uit de weg gaat.