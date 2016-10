UCI introduceert koppelkoers voor vrouwen en sleutelt aan omnium

Door: redactie

13/10/16 - 23u32 Bron: Belga

Net als de mannen zullen ook de vrouwen voortaan op het WK baanwielrennen een koppelkoers rijden. Dat heeft de Internationale Wielerunie (UCI) bekendgemaakt.

Na twee congresdagen in het Qatarese Doha, waar momenteel het WK op de weg plaatsvindt, keurde de UCI ook enkele wijzigingen aan het omnium goed. De baanwedstrijd met zes onderdelen zal voortaan slechts vier onderdelen tellen en op één dag (in plaats van twee dagen) afgewerkt worden. De scratch, de afvalkoers en de puntenkoers worden behouden. De vliegende ronde moet plaatsmaken voor de temporace. In dat nieuwe onderdeel leggen de mannen 40 en de vrouwen 30 ronden af, na elke ronde krijgt de koploper een punt. De kilometer/500 meter tijdrit en de individuele achtervolging verdwijnen. De wijzigingen gelden voor de wereldbekerwedstrijden en het WK.



Eerder was al bekendgemaakt dat volgende week op de Europese kampioenschappen in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines het vernieuwde omnium en de koppelkoers voor vrouwen voor het eerst zouden gereden worden.



De UCI gaf verder opnieuw groen licht voor experimenten met schijfremmen op de weg. De tweede proefperiode gaat vanaf januari in, met de steun van de internationale organisatie van profrenners (CPA) en de belangenvereniging van wielerteams (AIGCP). In april werd de eerste testperiode stopgezet omdat de vorige modellen onvoldoende veilig bleken te zijn. Zo liep de Spanjaard Francisco Ventoso in Parijs-Roubaix een knieblessure op nadat hij in aanraking was gekomen met een schijfrem.