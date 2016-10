Pieter Vanspeybroeck verlaat Topsport Vlaanderen voor Wanty-Groupe

Door: redactie

13/10/16 - 18u21 Bron: Belga

Pieter Vanspeybroeck rijdt vanaf volgend jaar voor Wanty-Groupe Gobert. De 29-jarige renner zette zijn handtekening onder een tweejarig contract bij de procontinentale formatie. Vanspeybroeck verlaat Topsport Vlaanderen-Baloise.

"Dit jaar was een goed seizoen voor me, maar ik geloof dat ik met een mooier programma nog beter zal kunnen doen en dat ik ook in 2017 mooie resultaten zal behalen", aldus Vanspeybroeck.



In 2016 eindigde de renner op de zevende plaats in het eindklassement van de Baloise Belgium Tour. Hij werd verder vierde in de Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt en won de Omloop Mandel-Leie-Schelde Meulebeke. "Dit seizoen kon ik mijn eigen kans gaan. Ik ben geen pure sprinter, maar in een uitgedund peloton ben ik wel rap aan de meet. Ik kan bergen overleven. Wedstrijden zoals de Ronde van Luxemburg en de Baloise Belgium Tour liggen me", zo klinkt het bij de winnaar van de Sparkassen Giro 2011.



Vanspeybroeck hoopt zich de komende jaren te tonen in de Vlaamse klassiekers. "Dit seizoen werd ik 13e in Gent-Wevelgem. Waar mijn limiet ligt, weet ik niet. Ik zou het graag ontdekken. Indien nodig zal ik in dienst van Kenny Dehaes rijden. Hij is onze sprinter. In het verleden werkte ik al voor Edward Theuns."



Sportbestuurder Hilaire Van der Schueren kijkt er alvast naar uit om met Vanspeybroeck te werken. "Hij is een renner met enorm veel potentieel. We hebben de echte Pieter Vanspeybroeck nog niet gezien. Hij reed een geweldig seizoen dit jaar. Ik hoop dat hij er nog een paar procentjes bijkrijgt. Hij kan een belangrijke renner voor Wanty-Groupe Gobert worden."