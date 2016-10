Daryl Impey drie jaar langer bij Orica-BikeExchange

Door: redactie

13/10/16 - 12u37 Bron: Belga

Daryl Impey zal ook de volgende drie seizoenen het shirt van Orica-BikeExchange dragen. De 31-jarige Zuid-Afrikaan zette zijn handtekening onder een contractverlenging tot 2019, zo maakte de WorldTourploeg bekend.

Impey rijdt sinds 2012 in Australische loondienst. Hij is de eerste Zuid-Afrikaan die in de Ronde van Frankrijk de gele trui mocht aantrekken (twee dagen in 2013) en is regerend en vijfvoudig nationaal kampioen tijdrijden. Hij won ook de Ronde van Turkije (in 2009) en de Ronde van Alberta (in 2014).



"Daryl is een heel belangrijke schakel in onze ploeg", zegt sportdirecteur Matt White. "Hij was erbij tijdens onze grootste overwinningen en is een renner die op alle terreinen raad weet. Er zijn niet veel renners in het peloton die zo veelzijdig zijn. Hij kan leadout spelen in een sprint en dit jaar zagen we hem tweede worden in een bergrit in de Tour."