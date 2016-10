Lefevere: "Boonen zit aan 5/10, behalve als hij wint"

Door: redactie

Zondag reden zijn renners naar de wereldtitel ploegentijdrit. Gisteren deed Tony Martin daar de individuele wereldtitel tijdrijden bovenop. En er mag nog één wereldkampioen bij voor Patrick Lefevere. Wie van zijn ploeg dat dan zondag wordt - Boonen, Kittel of Gaviria - dat maakt hem niet uit. "Maar ik hou wel van een afscheid in grootheid."

Je hebt in je carrière als ploegleider acht wereldkampioenen op de weg voortgebracht, van Abraham Olano in 1995 tot Michal Kwiatkowski in 2014. Hoe belangrijk is het om die regenboogtrui in je ploeg te hebben?

"Zo'n trui is leuk, herkenbaar, en het verkoopt goed. Ik zeg niet dat de sponsors meer gaan betalen, maar het helpt. Het opent ook deuren naar organisatoren. Ik zeg altijd: mijn ploeg kost niks. Mijn ploeg plus de wereldkampioen erbij kost zoveel meer. Organisatoren respecteren dat wel."



Hoe groot schat je de kansen in dat je straks weer een wereldkampioen hebt?

"Als je dertien renners aan de start hebt, kan daar wel een wereldkampioen uit komen. We moeten misschien een Etixx-Quick.Step-waaier maken. (lacht) In elk geval: als er een waaier gemaakt wordt, zullen er veel van mijn renners mee zijn. Een renner die bij ons rijdt en een waaier mist, neemt dat persoonlijk."



