Bondscoach Pieters maakt selectie EK baan bekend

Bondscoach Peter Pieters heeft de Belgische selectie bekendgemaakt voor het EK baanwielrennen bij de elite, dat van woensdag 19 tot zondag 23 oktober plaatsvindt in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines.

Selecties:

Mannen sprint: Ayrton De Pauw, Gerald Nys en Robin Venneman

Mannen uithoudingswedstrijden: Kenny De Ketele, Moreno De Pauw, Lindsay De Vylder, Robbe Ghys en Gerben Thijssen

Vrouwen sprint: Nicky Degrendele

Vrouwen uithoudingswedstrijden: Gilke Croket, Jolien D'hoore, Annelies Dom, Lenny Druyts, Lotte Kopecky en Kaat Van der Meulen



Het EK op de piste pakt uit met enkele nieuwigheden in competitie. Het omnium, dat pas voor het eerst op de Olympische Spelen van Londen werd gereden in 2012 en zes verschillende onderdelen omvatte, zal er voor het eerst in een nieuwe vorm plaatsvinden en slechts uit vier onderdelen bestaan.



Bij de mannen wordt gestart met de scratch (10 km), daarna volgt een temporace 10 km en de afvalling. Er wordt afgesloten met de puntenkoers. Voor de vrouwen geldt hetzelfde verhaal, alleen is de scratch slechts 7,5 km, net zoals de tempokoers. De individuele achtervolging, de vliegende ronde en de tijdrit zijn verleden tijd.



De vrouwen zullen voor het eerst een ploegkoers rijden. Bij de mannen bestaat die, niet-olympische, discipline al langer.