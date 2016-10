Ion Izagirre ruilt Movistar voor Team Bahrain Merida

Door: redactie

12/10/16 - 11u00

© belga.

De Spaanse wielrenner Ion Izagirre heeft een contract voor twee seizoenen ondertekend bij Team Bahrain Merida. Hij komt over van Movistar.

De 27-jarige Izagirre is de regerende Spaanse kampioen tijdrijden. Hij won dit jaar ook de voorlaatste etappe in de Ronde van Frankrijk, een bergrit naar Morzine, de individuele tijdrit in de Ronde van Zwitserland (met een tweede plaats in de eindstand), de proloog in de Ronde van Romandië (derde in de eindstand) en de GP Miguel Indurain.



Vorig seizoen schreef de Spaanse allrounder de Ronde van Polen (WorldTour) op zijn naam, nadat hij in 2013 en '14 tweede was geworden. In 2014 werd hij nationaal kampioen op de weg. Zijn eerste grote succes boekte Izagirre in 2012 met etappewinst in de Ronde van Italië.



Team Bahrain Merida is een nieuwe ploeg die in 2017 meteen tot de WorldTour wil horen. Vincenzo Nibali is de kopman.