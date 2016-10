De ultieme waaier-handleiding: 10 seconden doodgaan en dan de volgende

Door: Bart Audoore

12/10/16 - 10u23

© belga.

Laat het waaien. De hele Belgische delegatie hoopt op wind op zondag. Weinig zaken in het wielrennen die zo lastig zijn als het rijden in waaiers. Maar de Belgen zijn er specialist in, net als de Nederlanders. Gewoon omdat ze in de Lage Landen geboren zijn, waar het vaak waait. En dan wordt het sprinters-WK in Doha plots een andere koers en worden Van Avermaet en Boonen zelfs favoriet. Hoe werkt de strijd in de wind precies? Frederik Willems, ploegleider bij Lotto-Soudal, ontleedt de waaier.