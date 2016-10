Veelwinnaar Dupont: "Bekroning van een mooi seizoen"

Door: redactie

11/10/16 - 19u18 Bron: Belga

© photo news.

Timothy Dupont verzekerde zich met een tweede plaats in de Sluitingsprijs Putte-Kapellen van de eindzege in de eerste editie van de Belgian Cycling Cup. De Nederlander Dylan Groenewegen was voor de laatste manche leider in het regelmatigheidscriterium, maar hij kwam niet aan de start in Putte-Kapellen. De strijd om de eindzege werd zo een duel tussen de Veranda's Willems-ploegmaats Dupont en Dries De Bondt. Die laatste kon door een val in de finale zijn kansen evenwel niet verdedigen.

© photo news.

"Dit is de bekroning van een mooi seizoen", reageerde Dupont. "Naast zeventien zeges boekte ik nog tal van ereplaatsen. Ook hier had ik maar wat graag gewonnen, maar de aanval van Zdenek Stybar op twee kilometer van het einde, gooide roet in het eten. De tegenreactie kwam niet onmiddellijk op gang en ik weet dat je Stybar geen honderd meter mag geven in volle finale. Daarom reed ik zelf maar naar hem toe en dat heeft me een pak krachten gekost. Die kwam ik in de eindspurt te kort. Bovendien had ik me ook gemengd in de tussensprinten en ook dat kruipt in de benen. In de sprint zat ik ook nog ingesloten."



Val De Bondt

"De Bondt had voor was deze laatste koers slechts vier punten achterstand, maar hij kwam in volle finale ten val. We zaten op dat moment met vier man van de ploeg samen, toen ze net voor ons tegen de vlakte gingen. De Bondt smakte met een pak andere jongens tegen de grond. Gelukkig kon ik zelf nog net wegspringen en meesprinten, want het eindklassement is belangrijk voor ons team."



De Bondt: "Met goed gevoel de winter in"

"Het belangrijkste was dat er iemand van ons eindlaureaat zou worden", beaamde De Bondt. "Sowieso zouden we Timothy uitspelen in een massasprint, want hij is nu eenmaal de snelste van de ploeg. Ik moest meegaan met een vlucht, maar dat is niet gelukt. In volle finale zag ik iemand van Etixx - Quick-Step tegen de grond gaan en dan was het één en al chaos. Er werd naar links en rechts uitgeweken en ik sloeg plots tegen de grond, nadat ik een fiets in mijn nek kreeg. Het was gewoon een slagveld. Mijn koers was daar voorbij. Gelukkig heb ik niet te veel schade opgelopen en kan ik met een goed gevoel de winter in."



In de eindstand heeft Dupont 43 punten voor op Groenewegen en 109 op De Bondt. Lotto Soudal wint het ploegenklassement.