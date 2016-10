Bevallige Puck Moonen versiert toptransfer naar Lotto Soudal

Door: redactie

11/10/16 - 19u05

Puck Moonen hoeven we u waarschijnlijk niet meer voor te stellen. De 20-jarige wielrenster is al bijna één jaar de vriendin van Eli Iserbyt (de jongste wereldkampioen veldrijden ooit bij de beloften) en werd al snel een hit op Instagram, waar ze op korte tijd een achterban van meer dan 90.000 volgers heeft opgebouwd. Uiteraard met dank aan haar knappe looks en enkele ondeugende poses.



Moonen, afkomstig uit het Nederlandse dorpje Liembde, droomt ervan om profrenster te worden. Vandaag lijkt haar wens in vervulling te gaan. Ze versierde namelijke en transfer naar de vrouwenploeg van Lotto Soudal. Het voorbije jaar reed Moonen voor Autoglas Wetteren Cyclingteam.