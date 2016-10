Drie neoprofs bij Lotto-Soudal in 2017

Door: redactie

11/10/16 - 15u45 Bron: Belga

Rémy Mertz. © TDW.

Rémy Mertz (21), Enzo Wouters (20) en de Brit James Callum Shaw (20) maken volgend jaar hun profdebuut bij Lotto-Soudal. Dat meldt de WorldTourploeg.

Mertz reed de voorbije drie seizoenen voor Color Code-Arden'Beef, Shaw en Wouters maken de overstap van het U23-team van Lotto-Soudal. Ze tekenden allen een contract voor twee jaar.



"Inzetten op jongeren blijft onze missie en daarom bieden we met plezier een kans aan deze drie neoprofs", zegt teammanager Marc Sergeant. "Met de komst van Enzo Wouters en James Shaw naar de profploeg kunnen we onze U23-werking verder stimuleren en tonen aan junioren dat ons project werkt."



"Prof worden is een uitdaging en het is best wel spannend", stelt Rémy Mertz. "Het eerste jaar zal veel nieuwe indrukken met zich meebrengen en ik zal ongetwijfeld veel bijleren, ook over mezelf. Dit jaar werd ik zesde in Luik-Bastenaken-Luik voor beloften. Dat is een type parcours waar ik van houd. Ik kijk er ook naar uit om meer op kasseien te rijden, in de Vlaamse koersen zal ik veel kunnen bijleren."



Enzo Wouters beschikt over een stel snelle benen. "Aangezien er niet veel Belgische sprinters zijn, wilden we hem zeker inlijven", benadrukt Sergeant. "Volgend jaar mag hij die snelle benen al uitspelen in kleinere wedstrijden. Dat kan zowel na een ontsnapping als in een pelotonssprint. Op die jonge leeftijd komen de prestaties niet steeds met regelmaat, maar flitsen van zijn talent kunnen we zeker verwachten."



James Shaw reed de afgelopen maanden al enkele wedstrijden als stagiair bij de profploeg van Lotto-Soudal. "Hij reed de Ronde van Groot-Brittannië en in een koers van dat niveau weet je meteen wat iemand waard is. James heeft daar goed gereden en de ploeg was heel tevreden over zijn werk", aldus Sergeant. "Hij had nu vooral een dienende rol en dat zal ook volgend jaar het geval zijn. Bij de juniores won hij Kuurne-Brussel-Kuurne en dit jaar was hij vijfde in Luik-Bastenaken-Luik voor beloften. Bij de profs is dat echter een uitzonderlijke combinatie. We gaan volgend seizoen uitzoeken welke koersen best bij hem passen."