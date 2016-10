Alpecin vormt in 2017 WorldTourploeg met Katusha

Door: redactie

11/10/16 - 14u46

Zakarin (links) en Dumoulin. Alpecin wordt co-sponsor van de Russische ploeg. © photo news.

Shampooproducent Alpecin gaat volgend jaar verder als cosponsor van de Russische wielerploeg Katusha. Dat maakte het Duitse bedrijf bekend in een persbericht.

Alpecin was sinds 2015 mede-naamgever van de van oorsprong Nederlandse ploeg Giant-Shimano. Dat team van manager Iwan Spekenbrink had nog de Duitse vedetten John Degenkolb en Marcel Kittel in dienst toen de producent van shampoos instapte.



Ook bij Katusha-Alpecin rijdt komend seizoen een Duitse topper. Tijdritspecialist Tony Martin maakte in augustus al zijn overstap na dit seizoen bekend. Hij komt over van Etixx-Quick.Step en wordt ploegmaat van onder meer Alexander Kristoff (ex-winnaar van de Ronde van Vlaanderen & Milaan-Sanremo).



Jurgen Van den Broeck ruilt na het seizoen Katusha voor LottoNL-Jumbo.