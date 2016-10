Tijdritspecialist Durbridge twee jaar langer bij Orica-BikeExchange

Luke Durbridge fietst al zijn hele profcarrière voor het Australische team. © photo news.

Luke Durbridge heeft zijn contract bij Orica-BikeExchange met twee seizoenen verlengd. Dat maakte de WorldTour-formatie bekend op zijn website.

De 25-jarige Durbridge is een voormalige kampioen van zijn land en een tijdritspecialist. In 2013 pakte hij, als eerste en voorlopig enige Australiër, de dubbel weg- én tijdrit tijdens de nationale kampioenschappen. De voormalige wereldkampioen ploegenachtervolging op de baan en beloftenwereldkampioen tijdrijden op de weg (allebei in 2011) fietst al zijn hele profcarrière voor het Australische team. Zondag won hij met Orica brons op het WK ploegentijdrit in Qatar. Eerder dit seizoen schreef Durbridge aan de zijde van Svein Tuft voor de derde keer de Duo Normand, een koppeltijdrit in Frankrijk, op zijn naam. Ook twee ploegentijdritten in de Giro (in 2014 en 2015) staan op zijn palmares.



Durbridge wordt door zijn ploeg omschreven als "één van de grootste motoren in het team". De Australiër maakte de voorbije drie edities deel uit van de selectie voor de Ronde van Frankrijk en trachtte zich ook te tonen in de voorjaarsklassiekers. Zo werd hij achttiende in Parijs-Roubaix.



"Ik ben blij met hoe het jaar is verlopen", stelt Durbridge. "Ik heb kunnen focussen op de klassiekers en ook kunnen werken voor onze kopmannen in de grote rondes. Ik wil deze focus houden en ook blijven schaven aan mijn tijdrijden. Dat kan ik gebruiken voor vele doeleinden, zowel voor mijn persoonlijke resultaten als voor die van het team."