Jasper Philipsen: "Ik heb een paar moeilijke maanden achter de rug"

Jasper Philipsen (18) uit Ham verraste vorig jaar bij zijn eerste WK-deelname met een zesde stek bij de junioren in het tijdrijden in Richmond. "Beter doen dit jaar wordt moeilijk", beseft hij, "ik heb een paar moeilijke maanden achter de rug."

Na een sterk voorjaar met enkele overwinningen, kende hij een mindere zomer. Eerst was er een sleutelbeenbreuk, daarna stak hij redelijk veel tijd in zijn examens en trad hij pas weer in competitie eind juli. Ziekte gooide ook nog eens roet in het eten en het EK in Plumelec kwam duidelijk nog te vroeg. Hij werd er slechts zeventiende. "Ik had toen nog niet de goede vorm te pakken", stelde hij op een persmoment met de Belgische selectie zondagavond. "Intussen zijn we bijna een maand verder en is mijn conditie in stijgende lijn. Ik denk dat ik hier in Doha beter voor de dag zal komen."



Vorig jaar werd hij zesde, beter doen wordt moeilijk. "Het zou een droom zijn om een beter resultaat neer te zetten hier in Doha, maar dat zal niet simpel worden. Ik heb nu eenmaal geen al te best seizoen achter de rug en nog niet veel vertrouwen opgedaan in de tijdrit de voorbije weken. Ik moet realistisch blijven, een top vijf zit er niet echt in. Dat zou té ambitieus zijn. Tenzij ik echt een superdag heb, maar die krijg niet op bestelling en het zou bijna een wonder zijn. Ik ga alleszins mijn uiterste best doen en ik weet dat mijn conditie nu beter is dan een maand geleden. Hopelijk leidt dat tot een beter resultaat."



De heren junioren werken morgenochtend hun tijdrit af, tussen 8 en 11u30 Belgische tijd.