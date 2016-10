Woestijnvis maakt reeks met Etixx-Quick Step

Door: redactie

Televisieproducent Woestijnvis volgt momenteel het Etixx-Quick Stepteam voor een documentaire over de ploeg. De reeks, wellicht vijf afleveringen, zal uitgezonden worden in het voorjaar van 2017 op televisiezender Eén.

Opvallend beeld al enkele dagen rondom Etixx-Quick Step dat voor en achter de schermen gevolgd wordt door een cameraploeg. Logisch, zou je denken, want het team brengt al enkele jaren zelf eigen videofilmpjes via hun sociale media naar buiten, maar deze keer gaat het niet om de crew van Etixx-Quick Step zelf, maar een team van Woestijnvis dat de ploeg volgt. "Woestijnvis volgt ons voor een reeks volgend jaar op televisie", bevestigde teammanager Patrick Lefevere kort.



Een en ander zou kaderen in een vijfdelige reeks die in het voorjaar van 2017 op Eén zal verschijnen over de ploeg van Lefevere. Opvallend, want ook VTM pakt in 2017 uit met een televisiereeks waar Tom Boonen centraal staat. Koen Wauters volgt daarin de kopman van de ploeg in zijn laatste maanden als wielrenner, al zal de reeks ook aandacht besteden aan de maanden na zijn wielerpensioen.