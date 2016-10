Zeg niet te gauw, het is weer een vrouw: "Blij dat we levend zijn gefinisht"

Joeri De Knop & Bart Audoore

Gewoon heel warm of onverantwoord heet? Na de eerste wedstrijddag in Doha blijft de onzekerheid. Voor de profs lijkt er geen probleem, maar bij de vrouwen vielen slachtoffers. Wat gebeurt er straks met de jeugd-WK's?

Zeg niet te gauw: het is weer een vrouw. De dames waren gisteren in het nadeel tijdens de ploegentijdrit in Doha. Anders dan in België zijn in Qatar de middaguren het warmst (en niet de namiddag zoals bij ons). Tussen 11 en 14 uur wees de thermometer 37 graden aan. Pech voor de vrouwen, die toen hun wedstrijd afwerkten. Om 15 uur, toen de mannen aan de bak moesten, was het kwik al een handvol graden gedaald.



De enige slachtoffers vielen, ook letterlijk, bij de dames. De Nederlandse Anouska Koster ging op vijf kilometer van het einde zwijmelen op de fiets, botste tegen een dranghekken en ging overkop. Tot twee keer toe probeerde ze op te staan, maar telkens zakte ze door haar benen. Totaal uitgeput. Ze was niet de enige. De finishzone leek wel een slagveld: de Pearle Boulevard lag bezaaid met rensters. Alena Amialiusik, die zilver pakte, lag een half uur lang in foetushouding op het asfalt. Haar bonkende hoofd hield ze met beide handen vast in de schoot van een verzorgster. In de mixed zone zaten meisjes te huilen van ellende. "We zijn blij dat we allemaal levend aan de finish zijn gekomen", zei olympisch kampioene Anna van der Breggen. "Je kan je afvragen of dit nog verantwoord is." Dat een eerste ambulance een half uur op zich liet wachten, was inderdaad een schande.



