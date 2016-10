Gaviria maakt feestje van Etixx-Quick Step helemaal compleet en wint Parijs-Tours

© photo news.

Fernando Gaviria heeft Parijs-Tours op zijn palmares geschreven. De 22-jarige Colombiaan van Etixx-Quick Step toonde zich in de rit van 252 kilometer de snelste. Op 500 meter van de meet liet hij het peloton genadeloos achter zich. Gaviria volgt daarmee de Italiaan Matteo Trentin op en maakt het feestje van Etixx-Quick Step compleet. Eerder op de dag won de ploeg van Patrick Lefevere al het WK ploegtijdrijden in het Qatarese Doha.

De "generale repetitie" voor het WK in Qatar, omdat heel wat sprinters van de partij waren aan de start in Dreux voor de herfstklassieker, werd gekleurd door een vroege vlucht met zeven renners: Floris Gerts, Pirmin Lang, Kevin Lebreton, Warren Barguil, Brian Van Goethem, Arnaud Gérard en onze landgenoot Maarten Wynants. Veel voorsprong kregen ze nooit van het peloton, maximaal 4:10 en op tien kilometer van het eind werden de laatste vluchters gegrepen.



Net daarvoor probeerden enkele renners, onder wie olympisch kampioen Greg Van Avermaet, de sprong naar voren te maken, maar het gebrek aan hellingen in het slot zorgde ervoor dat het tempo te hoog lag in het peloton en het verschil niet kon gemaakt worden.



Het peloton stevende af op een sprint, maar dat was buiten Fernando Gaviria gerekend. De Colombiaan zette al op 500 meter zijn sprint aan en verraste daarmee de andere renners, goed voor zijn elfde profzege, zijn eerste in een semi-klassieker. Hij hield de Fransman Arnaud Démare en Jonas Van Genechten achter zich. De Italiaan Matteo Trentin werd vierde, de Fransman Bryan Coquard vijfde. Jens Debusschere spurtte naar de achtste stek.



Gaviria bezorgde Etixx - Quick-Step zo het tweede succes op een dag tijd. In Doha won de formatie van manager Patrick Lefevere het wereldkampioenschap ploegentijdrit. Voor Gaviria is het de zevende zege van het seizoen. Eerder won hij de Grote Prijs Impanis-Van Petegem (1.BC), ritten in de Ronde van San Luis (2.1), de Ronde van de Provence (2.1), Tirreno-Adriatico (WT) en twee in de Ronde van Polen (WT).