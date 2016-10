Lotto-Soudal versterkt rangen met Moreno Hofland

Door: redactie

9/10/16 - 13u22

© photo news.

Moreno Hofland (25) heeft een contract voor twee seizoenen ondertekend bij Lotto-Soudal. De snelle Nederlander komt over van LottoNL-Jumbo.

"Ik rijd momenteel al acht jaar bij hetzelfde team: eerst drie jaar bij de opleidingsploeg en daarna ben ik doorgestroomd naar het profteam waar ik vijf jaar voor reed. Ik merk dat ik toe ben aan een nieuwe uitdaging in een nieuwe omgeving. Ik was daarom heel blij met het aanbod van Lotto-Soudal", zegt Hofland.



"Afgezien van het aspect dat dit een nieuw avontuur is, zijn er een aantal redenen waarom ik specifiek voor deze ploeg koos", legt Hofland uit. "Lotto-Soudal beschikt over een van de beste sprinttreinen ter wereld. Ik wil daar graag een rol in spelen om de ploegmaats te helpen en ik hoop er ook veel van op te steken om zelf beter te worden. Ik wil me bovendien verder ontwikkelen in het klassieke werk en dan zit ik in dit team op de juiste plaats."



Hofland won in zijn carrière onder meer in Parijs-Nice, de Ruta del Sol, de ronde van Utah en de Ster ZLM Toer. Twee jaar geleden werd hij tweede in Kuurne-Brussel-Kuurne na Tom Boonen.



"Moreno Hofland kan zeker een positie innemen in de sprinttrein van André Greipel. Greg Henderson is er volgend jaar niet meer bij en Moreno zou een goede opvolger kunnen zijn", verklaart ploegmanager Marc Sergeant. "Anderzijds is Moreno nog jong en heeft hij de ambitie om zelf te winnen en die kans gaan we hem bij de ploeg ook geven. Er zijn veel wedstrijden waarin we aantreden zonder Greipel. Voor die koersen kunnen we al rekenen op een aantal snelle mannen, maar een extra sprinter is zeker welkom en dat is nu het geval met Moreno."



"Door de komst van Dylan Groenewegen kwam Moreno bij zijn huidige ploeg een beetje op een zijspoor te zitten, wij willen hem bij ons verder laten ontplooien", aldus Sergeant. "Moreno beschikt niet alleen over snelle benen, hij kan ook het Vlaamse werk aan met kasseien en wind. Hij overleeft de hellingen in de Vlaamse koersen. Dat is dus een tweede type wedstrijd waarin we hem willen uitspelen."