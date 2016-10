Marcel Kittel: "Gebrand om met het team een sterke prestatie neer te zeten"

Door: redactie

Marcel Kittel is blij dat hij één van de zes geselecteerden is voor het WK ploegentijdrit met zijn team Etixx - Quick-Step. Hij voelt zich weer opperbest na zijn opgave in de Eneco Tour door maag- en darmproblemen. "Ik ben terug de oude", vertelde hij op een persmoment in het Melia Hotel in Doha. "Nu denk ik in de eerste plaats aan die ploegentijdrit, daarna wordt het aftellen naar het WK op de weg."

Het was een ontspannen Marcel Kittel die met enkele persmensen sprak in het hotel van zijn team. "In de Eneco Tour was ik ziek", blikte hij nog even terug. "Vervelend, want ik wilde daar graag scoren, maar dat lukte niet door die ziekte. Dat zorgt toch voor een beetje onzekerheid. Na enkele dagen voelde ik me beter. Nu ben ik hersteld, heb ik opnieuw die kracht in de benen. Het doet me deugd ook om hier met de ploeg al in Doha te verblijven. Dat geeft me de tijd om te wennen aan de warmte, je lichaam heeft toch enkele dagen nodig om te acclimatiseren. Ik denk dat het zeker in mijn voordeel speelt dat ik hier al zo vroeg ben. Bovendien trainen we hier goed samen, we zijn er op gebrand om met het team een sterke prestatie neer te zetten."



Lange tijd was er voor de Duitser onzekerheid of hij wel in de Duitse selectie zou opgenomen worden. Duitsland mag immers slechts zes renners afvaardigen in Doha en met André Greipel en John Degenkolb waren er nog twee andere sprinters in de strijd. Uiteindelijk mogen ze alle drie naar het WK. De bondscoach selecteerde zeven renners, één moet er nog afvallen, maar dat zal Kittel niet zijn. "Neen, neen, ik hoor bij de zes renners. Het is jammer dat die beslissing zo lang moest aanslepen. Zeker als je nu naar de selectie kijkt, met drie sprinters, dan had de bond het zich veel gemakkelijker kunnen maken door de knoop vroeger door te hakken en wat duidelijker te communiceren. Anderzijds er zijn ook argumenten om die beslissing niet te vroeg te nemen. Nu goed, dat is het verleden, het heeft geen zin om daar nog veel woorden aan vuil te maken. Het is wat het is en ik ben opgelucht dat ik er bij ben."

