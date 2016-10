Haalt BMC met Tag Heuer en excentrieke Biver opvolger Tinkov binnen?

Joeri De Knop

BMC Racing Team heeft vanmiddag in Qatar met Tag Heuer zijn nieuwe sponsor voorgesteld. Beide partijen gaan een deal aan voor lange termijn, al is het niet meteen de bedoeling dat de naam van het team ook verandert. De nieuwe sponsor komt enkel op de bovenarm van het wielershirt te staan.

De sterke man achter Tag Heuer, een bekend horlogemerk, is Jean-Claude Biver en het is niet voor het eerst dat de man zich engageert in de topsport. Zo heeft hij een verleden in de Formule 1 en ook het wielrennen is hem niet vreemd want een hele poos geleden runde hij nog mee '7-Eleven'. Decor van de voorstelling was de achtertuin van het Saint Regi's hotel in Doha, het nieuwe epicentrum van de Ronde van Qatar.



Een prettig gestoorde excentriekeling overigens, die Biver. Hij doet meteen denken aan Oleg Tinkoff, de sterke man van Tinkoff Saxo die net na dit jaar uit het wielrennen stapt. Biver is alvast enthousiast over zijn nieuwe project. "Toen ik in het wielrennen kwam, was dat Large. Nu zie ik vijf XL", zei hij onder meer vanmiddag. "Ik ben blij dat we vanaf 1 januari opnieuw de truitjes van een wielerteam kleuren. Wielrennen is een universele sport, populair en steeds meer mensen kruipen op de fiets. Andy Rihs (eigenaar BMC) en ik kennen elkaar al 25 jaar. Ik ben er trots op dat we nu samen een verbintenis zijn aangegaan."



"Uiteraard is het voor ons een mooie zaak dat we zo'n prestigieus merk aan onze zijde hebben", reageerde Rihs. "Een Zwitsers merk en ik kijk er naar uit om met hen als co-sponsor mooie resultaten te behalen. Het is een goede zaak voor het wielrennen dat zo'n sponsor de rangen versterkt en ik ben ervan overtuigd dat het ook andere sponsors kan inspireren om in het wielrennen te stappen. Tag Heuer en BMC kunnen samen het wielrennen sterker maken."