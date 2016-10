Team Sky ontkent betrokkenheid: "We staan 100% achter een dopingvrije sport"

Door: redactie

Team Sky zegt het Britse antidopingagentschap "volledige medewerking" toe in het onderzoek naar dopingbeschuldigen tegen de Britse wielerformatie. Dat schrijft Sky in een persmededeling. "We blijven ons voor 100 procent engageren voor een schone sport", luidt het.

De Britse krant Daily Mail bond gisteren de kat de bal aan en schreef dat het UKAD een onderzoek was gestart tegen Bradley Wiggins en de ploegleiding van Team Sky. Aanleiding daarvoor is een medisch pakketje dat Wiggins ontving na afloop van de Dauphiné in 2011, toen hij uitkwam voor de ploeg van Dave Brailsford. Volgens Daily Mail liet Wiggins een pakketje overvliegen naar La Toussuire, waar hij de Franse rittenkoers die dag op zijn naam schreef. Wiggins zou zich in de ploegbus hebben teruggetrokken met het pakketje. Wat erin zat, is onduidelijk. UKAD wilde het nieuws over het onderzoek tegen Wiggins niet formeel bevestigen. De antidopingorganisatie meldde wel dat er een "een onderzoek is gestart naar mogelijk wangedrag in het wielrennen".



Ook Team Sky noemt Wiggins niet, maar bevestigde wel dat er een onderzoek tegen de WorldTour-formatie lopende is. "We hebben de Britse wielerbond op de hoogte gebracht van de aantijgingen van Daily Mail en hen gevraagd om contact op te nemen met het Britse antidopingagentschap UKAD. Sommige media berichtten dat het UKAD vrijdag binnenviel bij Team Sky en de Britse wielerbond. Dat is niet het geval. Het UKAD bevestigde wel dat het samenzat met de Britse wielerbond. Team Sky verwelkomt dit onderzoek, daar we ervan overtuigd zijn niets verkeerd gedaan te hebben. We nemen dit serieus en verlenen onze volledige medewerking aan het UKAD."



Wiggins, de Tourwinnaar van 2012, is een van de (vele tientallen) sporters van wie het Russische hackerscollectief Fancy Bears medische gegevens naar buiten heeft gebracht. "Wiggo" bleek in het verleden verscheidene keren toestemming gekregen te hebben om een verboden product tegen astma te nemen. Wiggins kreeg, zo bleek uit de data, inspuitingen met een steroïde voor de Tour de France 2011 en 2012, en de Giro 2013.