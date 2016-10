WK-reserve Dupont steekt in Zwevezele zeventiende seizoenszege op zak

Door: redactie

7/10/16 - 19u27

Dupont won nu ook in Zwevezele. © photo news.

Timohty Dupont (Veranda's Willems) heeft Zwevezele Koers gewonnen. De West-Vlaamse kermiskoers eindigde na 153,6 kilometer op een massasprint. Daarin bleef de 28-jarige Dupont Michael Van Staeyen en Timothy Stevens voor. Voor de Belgische zegekoning is het de zeventiende overwinning van het seizoen.

Van bij de start werd er heel nerveus gekoerst. De ene uitvalspoging volgde de andere op en uiteindelijk wist een omvangrijke kopgroep de finale in te trekken. In de sprint van dat gezelschap was Timothy Dupont de sterkste.



"Het was door die vele aanvalspogingen een heel lastige koers. Maar het doet deugd nog eens te kunnen winnen", reageerde Timothy Dupont. Vraag blijft natuurlijk of bondscoach Kevin De Weert geen foute keuze maakte door Dupont niet mee te nemen naar het wereldkampioenschap. "Daar kan nu niets meer aan gewijzigd worden. Ik zou het alvast een erkenning gevonden hebben voor mijn schitterend seizoen, maar ik mag niet mee. Zo simpel is het. Ik had eerder al te kennen gegeven dat ik wou werken voor de ploeg, maar blijkbaar had de bondscoach daar geen oren naar. Ik hoop dinsdag in Putte-Kapellen nog eens mijn kans te gaan. Meestal draait het daar ook uit op een massasprint en dan kan ik mijn snelle benen nog eens boven halen. Winst in de Sluitingsprijs is evenwel geen must. Ik kan al tevreden terugblikken op een geslaagd seizoen."