Jelle Wallays mikt op tweede zege in Parijs-Tours: "Kan altijd nog iets laten zien"

7/10/16

Jelle Wallays (Lotto Soudal) kroonde zich in 2014 tot winnaar van Parijs-Tours. Zondag wil hij ook graag meedingen naar de zege in de 110e editie van de herfstklassieker. "Al is het wel jammer dat de organisatie twee hellingen op het eind heeft geschrapt."

Wallays voelt zich aan het eind van het seizoen nog goed. "Zowel in de Tour de l'Eurométropole, als in Binche heb ik in de finale kunnen meespelen. Ik ben zeker niet kapot uit de Vuelta (zijn eerste grote ronde) teruggekeerd en dat is positief, want in deze periode van het seizoen kan ik normaal gezien altijd nog iets laten zien. Parijs-Tours is een mooie wedstrijd en ideaal voor renners die aan het eind van het seizoen nog het moreel hebben om er voluit voor te gaan. Ik weet dat ik een constante renner ben en daaraan heb ik ook mijn overwinning van twee jaar geleden te danken."



"In de finale heeft de organisatie twee heuvels links laten liggen dit jaar en dat vind ik jammer. Dat zal voor een andere aanpak zorgen. Ik acht de kans kleiner dat een vroege vlucht overleeft. In de heuvelzone in de laatste 25 kilometer was het telkens veel draaien en keren en dat was in het voordeel van de vluchters. Indien er nu een compact peloton is, zal het moeilijk worden om de vroege vlucht tot een goed einde te brengen. Ook het feit dat dit een laatste test is voor het WK zal zeker meespelen. De sprinters zullen hier zeker graag nog eens winnen."



Ploegmaat André Greipel is niet van de partij. "Maar met dit team mogen we zeker de zege ambiëren", stelt Wallays. "Jürgen Roelandts en Jens Debusschere verkeren ook in heel goede conditie. Ik hoop alvast dat er veel wind staat. Er zijn veel open vlaktes langs het parcours en dan kan dat voor een schifting zorgen. Voor mij mag het een harde koers worden."



Selectie Lotto Soudal:

Lars Bak, Kris Boeckmans, Jasper De Buyst, Jens Debusschere, Frederik Frison, Jürgen Roelandts, Tosh Van der Sande en Jelle Wallays.