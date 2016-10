Alexey Tsatevich ruilt Katusha voor Gazprom-RusVelo

Door: redactie

7/10/16 - 15u03 Bron: Belga

Alexey Tsatevich © TDW.

Alexey Tsatevich draagt volgend seizoen het shirt van Gazprom-RusVelo. De 27-jarige Rus verlaat na vijf seizoen Team Katusha, zo is bekendgemaakt.

Tsatevich won dit jaar een rit in de Ronde van Catalonië. Ook de GP Le Samyn (2013) staat op zijn erelijst.



In de voorbije Ronde van Italië werd hij door Katusha uit de wedstrijd gehaald wegens onsportief gedrag. De snelle Rus had tijdens de negende rit, een individuele tijdrit, te lang in het spoor van de Zweed Tobias Ludvigsson gereden. Tsatevich reageerde woedend op zijn uitsluiting.



Bij zijn nieuwe werkgever tekende Tsatevich voor een jaar (met optie).