Parijs-Tours laatste test voor WK-Belgen voor afreis naar Qatar

Door: redactie

7/10/16 - 10u57 Bron: Belga

Tosh Van der Sande en Greg Van Avermaet waren vorig jaar dicht bij de overwinning. © photo news.

De 110e editie van Parijs-Tours (1.BC) vindt zondag plaats. Voor heel wat sprinters wordt het parcours, 252,5 kilometer lang, een laatste test met het oog op het WK in Qatar. Tom Boonen, Caleb Ewan, André Greipel, Arnaud Démare, Nacer Bouhanni en Mark Cavendish zijn dé toppers die de affiche kleuren.

Parijs-Tours heeft het al een paar jaar moeilijk om een mooi deelnemersveld bijeen te krijgen omdat de wedstrijd laat op het seizoen valt en na het wereldkampioenschap. Nu ligt dat anders. De koers is immers voor heel wat renners de laatste voorbereiding richting het WK in Qatar, nog één keer de benen en snelheid testen om daarna af te reizen naar de oliestaat volgende week.



Het parcours onderging ook enkele wijzigingen in functie van dat WK. De start is in Dreux en dit jaar staan er meer kilometers op de teller: 252,5 km, vorig jaar 231, het jaar voordien 237,5 kilometer. Meer kilometers is een eerste verschil, maar vooral aan de finale werd flink gesleuteld. Concreet werd die finale minder lastig gemaakt en kijkt de organisatie echt uit naar een massasprint. Van de verschillende hellingen in het slot blijft enkel de Côte de Crochu over, op 25,5 km van het eind. Zowel de Côtes de Beau Soleil, als de Côte de l'Epan laat men links liggen. De finish ligt nog steeds op de Avenue de Grammont na een lange rechte lijn van 800 meter.



Een wijziging die Greg Van Avermaet, winnaar in 2011, betreurt liet hij eerder deze week optekenen omdat het op die manier echt moeilijk wordt om in het slot nog het verschil te maken. Sprinters zullen dan weer tevreden zijn en kunnen zich nog één keer meten met elkaar. Tom Boonen zou graag nog een overwinning grijpen voor hij afreist naar Qatar, Mark Cavendish is na zijn ziekte op zoek naar vertrouwen in Tours, Nacer Bouhanni, André Greipel, Arnaud Démare, winnaar in Binche dinsdag, Bryan Coquard en andere sprinters willen maar al te graag hun snelle benen nog eens tonen.



In 2015 pakte de Italiaan Matteo Trentin de bloemen, het jaar daarvoor was Jelle Wallays de beste.