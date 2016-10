Titelverdediger BMC heeft zestal voor ploegentijdrit op papier

Door: redactie

WK wielrennen BMC kan zondag (9 oktober) in het Qatarese Doha voor het derde opeenvolgende jaar de wereldtitel in de ploegentijdrit veroveren. De Amerikaanse wielerploeg rekent daarvoor op de Italianen Daniel Oss en Manuel Quinziato, de Amerikanen Taylor Phinney en Joey Rosskopf, de Australiër Rohan Dennis en de Zwitser Stefan Küng.

"De verwachtingen zijn hooggespannen maar wij hebben een heel goede kans om onze titel te verdedigen", zegt sportief directeur Jackson Stewart vandaag in een persbericht. "Dit is een sterk team van zuiver individuele tijdritspecialisten die samen de kunst van de ploegentijdrit echt hebben geperfectioneerd. Het was moeilijk om de uiteindelijke selectie van zes renners te maken. De vorm is goed, dat hebben deze renners enkele weken geleden nog getoond door de ploegentijdrit in de Eneco Tour te winnen."



In vergelijking met de ploeg die in 2015 de wereldtitel pakte in Richmond, is alleen Joey Rosskopf nieuw. Hij vervangt de Zwitser Silvan Dillier. Dennis, Oss en Quinziato waren er twee jaar geleden in het Spaanse Ponferrada ook al bij en kunnen dus hun derde opeenvolgende wereldtitel veroveren.