Twee op twee voor Sam Bennett in Parijs-Bourges

Door: redactie

6/10/16 - 19u03 Bron: Belga

© TDW.

Sam Bennett (Bora-Argon 18) heeft de 66e editie van de Franse eendagskoers Parijs-Bourges (cat 1.1) gewonnen. Na 193,7 kilometer tussen Gien en Bourges haalde Bennett het na een massasprint. De 25-jarige Ier volgt daarmee zichzelf op als eindlaureaat. Bennett liet in Bourges de Rus Alexander Porsev en de Fransman Rudy Barbier achter zich. Beste Belg werd Roy Jans met een tiende plaats.

Omzeggens van bij de start vormde zich een kopgroep met Sander Helven, de Fransman Elie Gesbert, de Deen Rasmus Byrel Iversen en de Luxemburger Ivan Centrone. Zij kregen wat verderop het gezelschap van de Fransman Quentin Jauregui zodat we na zowat vijf kilometer koers vijf leiders kregen. Zij boekten een maximale voorsprong van 3:35 op het peloton.



Voor Helven, Iversen en Centrone ging het na de tweede beklimming van de dag, de Côte de Graveron na 127 kilometer koers, voorin te snel en zij verloren voeling. Enkel Elie Gesbert en Quentin Jauregui geloofden nog in de slaagkansen van de vlucht en legden er duchtig de pees op. Vooral de renners van Cofidis voerden het tempo in de grote groep stelselmatig op. Meteen betekende dat stilaan het einde van de vlucht en met nog 17 kilometer voor de boeg kregen we dan ook een algemene hergroepering.



Ondanks enkele schuchtere pogingen slaagde niemand erin nog weg te komen. De diverse sprintersploegen hielden in volle finale het tempo daarvoor net iets te strak en in de daaropvolgende massaspurt was Bennett net als vorig jaar de sterkste van het hele pak.



Bennett won eerder dit jaar al de openingsetappe van het Internationaal Criterium en de tweede rit van de Ronde van Toscane.