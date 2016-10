Vijf contractverlengingen bij Katusha, Vicioso (39) gaat een jaar door

Door: redactie

Wielerploeg Katusha heeft vijf renners langer aan zich verbonden. Onder hen is de Spanjaard Angel Vicioso, die volgend jaar zijn veertigste verjaardag viert, maar van geen ophouden weet. Vicioso boekte vorig jaar in de GP Miguel Indurain zijn veertiende en laatste overwinning, maar hij was dit jaar volgens het team nog van grote waarde als helper van Joaquim Rodriguez en Ilnur Zakarinin de Tour de France.