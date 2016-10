Astana strikt vier nieuwkomers

Door: redactie

De Kazachse wielerformatie Astana heeft de komst van vier renners gemeld. Het strikte de Deen Matti Breschel, de Spanjaard Pello Bilbao, de Kazach Zhandos Bizhigitov en de Rus Sergey Chernetskiy.

De bekendste nieuwkomer is de 32-jarige Breschel, die van Cannondale-Drapac overkomt. De Deen, goed voor WK-zilver op de weg in 2010 en twee jaar eerder goed voor WK-brons, moet met zijn ervaring zijn landgenoot Michael Valgren Andersen bijstaan in de voorjaarsklassiekers.



De 26-jarige Bilbao (ex-Caja Rural-Seguros) en leeftijdsgenoot Chernetskiy (ex-Katusha) werden aangetrokken om Fabio Aru te helpen in de bergen, Bilbao kan in het Baskenland zelf op zoek gaan naar zeges. Bizhigitov ten slotte reed sinds augustus al als stagiair bij Astana.