Démare: "Heb WK-vorm bijna beet"

Door: redactie

4/10/16 - 19u57

Démare haalde het voor Stybar. © photo news.

Arnaud Démare (FDJ) was vandaag de snelste in Binche-Chimay-Binche, de negende en voorlaatste manche van de Belgian Cycling Cup. De 25-jarige Franse spurter won na een erg spannende slotkilometer. "Ik voelde me goed en heb een mooie sprint gereden", aldus Démare na afloop.