Démare legt in intens duel met Stybar ook WK-Belgen in de luren in Memorial Frank Vandenbroucke

Alles werd in gereedheid gebracht om opnieuw te spurten in Binche-Chimay-Binche, maar het was echter een handvol renners die uiteindelijk na 194,5 kilometer om de zege spurtte. Greg Van Avermaet en Jürgen Roelandts openden de debatten en zagen hoe uiteindelijk Arnaud Démare naar de overwinning snelde. Zdenek Stybar beet zich nog vast in het wiel van de Fransman en moest uiteindelijk toch het hoofd buigen. Roelandts en Van Avermaet eindigden respectievelijk derde en vierde in de Memorial Frank Vandenbroucke.

Bijzonder pittig die finale daar in Binche. Met het oog op het aanstormende WK in Qatar wilden de Belgen zich dan ook nog een keer tonen. Die paar procenten er nog aanscherpen om straks op 16 oktober in Doha topfit aan de start te verschijnen. In de allerlaatste slotkilometer trachtte Greg Van Avermaet, straks medekopman in de Qatarese woestijn, een bommetje te gooien op de kasseien in de straten van Binche. Tom Boonen moest alvast passen. Het was echter zijn landgenoot Jürgen Roelandts die het gevaar onschadelijk maakte en makkelijk het commando overnam. In het wiel van de twee Belgen: een wachtende Arnaud Démare die gezelschap kreeg van Zdenek Stybar.



De Fransman die straks in Doha duidelijk ook over een stevig stel spurtersbenen kan beschikken beschikte, na een licht hellende kasseistrook die er stevig inhakte, nog over een stevig eindschot. Enkel Zdenek Stybar leek zich nog vast te bijten in het achterwiel van de Franse spurtbom, maar de sympathieke Tsjech kwam net tekort om de zege op zijn naam te schrijven.



De wedstrijd tussen Binche, Chimay en opnieuw Binche is beter bekend als de Memorial Frank Vandenbroucke, genoemd naar de in 2009 overleden wielervedette. Démare volgt op de erelijst de Nederlander Ramon Sinkeldam op.