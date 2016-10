Afscheidnemende Tinkov haalt uit naar Contador: "Als hij nu niet stopt, gaat hij op een manke eend lijken"

Door: Mike De Beck

Zijn laatste wielerwedstrijd als sponsor voor Tinkoff heeft Oleg Tinkov er met 'Il Lombardia' van afgelopen zaterdag nu op zitten. Tijd dus voor een terugblik op zijn opmerkelijke passage in het wielerpeloton en dan wil de Russische miljonair even langs de neus weg komaf maken met een van zijn uithangborden van de voorbije jaren. Alberto Contador heeft het helemaal verkorven bij de steenrijke Rus.

Gevraagd naar zijn relatie met wereldkampioen Peter Sagan, neemt Tinkov van de vraag gebruik om even een boekje open te doen over 'El Pistolero'. "Mensen denken dat ik een slechte relatie had met Sagan, maar ik bekritiseerde hem maar een keer en ik had daar reden toe. Om eerlijk te zijn is mijn relatie met Contador veel erger, maar de media heeft dat nooit opgepikt", vertelt Tinkov aan Cycling News. "In feite heb ik helemaal geen relatie met hem. Ik respecteer hem als renner voor zijn verleden, als persoon heb ik hem nooit gemogen. Zelfs in het team heeft hij met bijna alle renners een slechte relatie. Buiten dan met zijn Spaanse groepje." Tinkov wil de nieuwe werkgever van de Spanjaard dan ook waarschuwen. "Ik denk dat de manager van Trek, Luca Guercilena, op zijn hoede moet zijn. Hij haalde hen als een groep, maar ik denk dat die groep voor wanorde zal zorgen."

"Hij kan beter stoppen"

Daarmee zat de afrekening van zijn voormalige baas er voor Contador niet op, want Tinkov voegt er nog droog aan toe dat zijn ondertussen ex-renner er beter mee kan ophouden. "Persoonlijk denk ik dat Alberto moet stoppen omdat hij niet meer zo sterk is. Ik stop op het juiste moment als eigenaar van het team, op een hoogtepunt. Hij is een grote kampioen en moet nu dan ook stoppen. Ik denk dat hij een manke eend zal worden en er dom zal uitzien. In de Vuelta werd hij al weggereden door vier renners, volgend jaar zullen dat er 20 zijn. Ik denk dan ook niet dat hij ooit nog een grote ronde zal winnen. Hij moet het vergeten en er mee stoppen."



Een afscheidsinterview dat zeker kan tellen, maar of we Oleg Tinkov nog een keer terug zullen zien in wielermiddens? "Misschien binnen twee of drie jaar. Op dit moment ben ik er helemaal klaar mee."