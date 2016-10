Reto Hollenstein ruilt IAM Cycling voor Katusha

Door: redactie

4/10/16

Reto Hollenstein (L) werd tweede in de Baloise Belgium Tour. De eindzege was weggelegd voor Dries Devenyns. © belga.

Reto Hollenstein draagt in 2017 het shirt van Katusha. De Zwitser maakt na vier seizoenen bij IAM Cycling de overstap naar het Russische team, dat het nieuws vandaag bevestigde.

Katusha omschrijft zijn aanwinst als een "uitstekende allrounder". Dit jaar werd hij tweede in het nationaal kampioenschap tijdrijden (na Fabian Cancellara) en tweede in de eindstand van de Baloise Belgium Tour (na Dries Devenyns).



"Ik ben heel blij dat ik Katusha mag vervoegen. Dit is een nieuwe stap in mijn carrière", zegt de 31-jarige Hollenstein. "Katusha heeft uitstekende renners in de ploeg en ik kijk er erg naar uit te kunnen werken voor jongens als Alexander Kristoff, Ilnur Zakarin en anderen. Dit is als een droom die uitkomt. Wat mij het meest gelukkig maakt, is dat Katusha mij heel graag wilde. Ze kunnen op mij rekenen en ik zal hen niet ontgoochelen."