Breukje in het bekken houdt Laurens De Plus drie weken aan de kant

Door: redactie

3/10/16 - 20u25 Bron: Belga

© TDW.

Laurens De Plus heeft bij zijn val van donderdag in de Ronde van Piemonte een klein breukje in zijn bekken opgelopen en staat zo'n drie weken aan de kant. Dat heeft zijn team Etixx-Quick Step vandaag bevestigd.

De 21-jarige De Plus kwam donderdag ten val in de slotkilometers van de Gran Piemonte, waardoor hij forfait moest geven voor de Ronde van Lombardije van twee dagen later. Hij onderging maandag in het ziekenhuis van Herentals verder onderzoek en daaruit bleek dat hij een klein breukje heeft opgelopen. Hij moet drie weken rusten, zijn seizoen zit er meteen op.



De Plus was in zijn eerste profjaar bij EQS meteen goed voor 58 koersdagen, waarvan 33 op WorldTour-niveau. Zo reed hij onder meer de Ronde van het Baskenland, de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik en de Dauphiné.