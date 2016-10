Degenkolb geeft Jans het nakijken en viert voor eigen volk, Meersman achtste

Door: redactie

3/10/16 - 17u55

Degenkolb won in eigen land. © photo news.

John Degenkolb (Giant-Alpecin) heeft de Münsterland Giro (Dui/1.BC) op zijn palmares gebracht. De Duitser snelde voor eigen volk na 208 kilometer naar de zege voor onze landgenoot Roy Jans (Wanty-Groupe Gobert) en de Duitser Pascal Ackermann (Rad-Net Rose Team). Met Gianni Meersman, achtste, Robin Stenuit (negende) en Bert Van Lerberghe (tiende) eindigden nog vier andere Belgen in de top tien.

Zes renners tekenden present in de ontsnapping van de dag: Silvio Herklotz (Bora-Argon 18), Pawel Bernas (Verva ActiveJet), Roland Thalmann (Roth), Robert William Kessler, Sjoerd Kouwenhoven (Metec-TKH) en onze landgenoot Aime De Gendt (Topsport Vlaanderen-Baloise). Het zestal zou het niet uitzingen tot het eind en werd in een door regen geteisterde wedstrijd, gegrepen op zo'n 20 km van het eind.



Vervolgens regende het aanvallen en het peloton brak in stukken. Uiteindelijk zou een groepje van zo'n 20 renners sprinten om de zege. Het was Degenkolb die het haalde, goed voor zijn tweede overwinning van het seizoen nadat hij begin dit jaar zwaar ten val kwam op trainingsstage in Spanje en lange tijd aan de kant stond. Een opsteker ook voor Degenkolb die deel uitmaakt van de voorlopig selectie van zeven renners voor het WK in Qatar. Finaal moet nog één renner afvallen.



Marcel Kittel, winnaar in 2012 en 2011, naarstig op zoek naar de zege, zat in een tweede groep en finishte op een 23ste plaats, op bijna een minuut van zijn landgenoot. Een andere sprinter, André Greipel, winnaar in 2014 en 2008, werd 60ste, op 1:22. Degenkolb volgt op de erelijst Tom Boonen op.