Tourbaas Prudhomme: "De wielersport is veel cleaner geworden"

Thomas Lissens

3/10/16 - 12u31

Christian Prudhomme. © ap.

Het wielrennen is niet langer het zwarte schaap van de sportwereld. Dat heeft Tourbaas Christian Prudhomme gezegd in een interview met persagentschap Reuters. Volgens de Fransman is de wielersport de afgelopen jaren een pak cleaner geworden en verschoof de dopingfocus naar andere sporttakken, zoals de atletiek.

"Het is een feit dat je kampioenen niet langer uit het niets ziet opdoemen", aldus Prudhomme. "Renners als Quintana of Chaves toonden al in de Ronde van de Toekomst dat ze heel wat in hun mars hadden. Dat is toch een geruststelling. Enkele jaren geleden voelden we dat er iets moést veranderen in het wielrennen, nu is dat veel minder het geval."



Prudhomme is sinds 2006 de Tourbaas. Tijdens zijn periode aan de macht brak onder meer de zaak-Fuentes uit, werden heel wat renners na positieve tests uit de Tour gezet én bekende Lance Armstrong dat hij zich jarenlang systematisch had gedopeerd. "We willen een onberispelijke wielersport, maar net als in de hele samenleving is dat een utopie. Ook in het gewone leven loopt lang niet iedereen in het gareel. Maar ik vind wel dat er in het wielrennen goed gewerkt is om de sport zuiverder te maken."