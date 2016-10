Oliver Naesen ziedend na slot Eurométropole Tour: "Ik noem dat crapuleus"

Door: redactie

2/10/16 - 19u06 Bron: Belga

video De ogen van de anders zo rustige Oliver Naesen schoten vuur na de aankomst van de Eurométropole Tour. De renner van IAM Cycling werd in volle sprint op de kant gedrumd door winnaar Dylan Groenewegen en moest alles in het werk stellen om niet ten val te komen. Naesen vond dat Groenewegen moest gedeclasseerd worden, maar daar had de wedstrijdjury geen oren naar.