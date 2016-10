Bouhanni sprint naar zege, Planckaert grijpt naast eindzege

Door: redactie

Nacer Bouhanni (Cofidis) heeft de Tour de Vendée (Fra/1.1) op zijn palmares gebracht. De Fransman toonde zich na 203,8 kilometer van Fontaines naar La Roche sur Yon de snelste in een massasprint en haalde het voor zijn landgenoten Samuel Dumoulin (AG2R) en Bryan Coquard (Direct-Energie). Baptiste Planckaert moest vrede nemen met een vijfde plaats.

De wedstrijd werd gekleurd door een vroege vlucht met vier renners: Elie Gesbert (Fortuneo-Vital Concept), Dylan Kowalski (Roubaix Lille Métropole), Fabien Doubey (FDJ) en Evaldas Siskevicius (Delko Marseille Provence). Het peloton, aangevoerd door Cofidis en AG2R, gunde hen weinig bonus en maximaal reden ze 3:20 bij elkaar.



Met Gesbert werd de laatste vluchter gegrepen op 40 km van het eind. Ondanks nog heel wat aanvalspogingen stevenden we af op een massasprint. Daarin toonde Bouhanni andermaal zijn snelle benen, goed voor zijn elfde overwinning van het seizoen.



Dumoulin kwam eveneens juichend over de streep. Met zijn tweede stek, voor Planckaert die vijfde werd, verzekerde hij zich immers van eindwinst in de Coupe de France, al voor de derde keer in zijn carrière na winst in 2012 en 2013. Hij eindigt op 348 punten, Planckaert is tweede met 330 punten.