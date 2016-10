Groenewegen doet deur dicht voor Naesen en kraait victorie, Boonen derde

Door: redactie

Eurométropole Tour Dylan Groenewegen heeft de Eurométropole Tour op zijn naam geschreven, voor het eerst een eendagswedstrijd en de achtste manche van de Belgian Cycling Cup. De renner van LottoNL-Jumbo klopte in een prangend sprintje in Doornik Oliver Naesen en Tom Boonen (twee WK-gangers). De wedstrijdjury bekeek na de wedstrijd de beelden van de slotfase en besliste niet in te grijpen. Dit ondanks protest van Oliver Naesen omdat Groenewegen hem in volle sprint hinderde. Groenewegen is, met nog twee wedstrijden te gaan, meteen ook de leider in de Belgian Cycling Cup nadat hij eerder al de Heistse Pijl won in dit regelmatigheidscriterium.

Het tempo lag meteen erg hoog. In het eerste wedstrijduur werden er zelfs 51 kilometers afgelegd. Het peloton scheurde daardoor meteen in enkele waaiers. Uit een omvangrijke groep trokken achttien renners in de aanval. Dat waren Tom Boonen, Julien Vermote, Nikolas Maes, Yves Lampaert en Fernando Gaviria van Etixx-Quick Step. Voor Lotto-Soudal waren Jelle Wallays, Jürgen Roelandts en Jens Debusschere vertegenwoordigd. Lotto.NL-Jumbo kreeg Maarten Wynants, Dylan Groenewegen en Mike Teunissen vooraan. Katusha had Anton Vorobyev en Nils Politt mee. Bij Cofidis vormden Florian Sénéchal en Kenneth Van Bilsen een tandem. Oliver Naesen (IamCycling), Amaury Capiot (Topsport Vlaanderen-Baloise) en Joeri Calleeuw (Veranda's Willems) waren de eenzaten in de kopgroep.



Deze renners mochten met een voorsprong van 2:00 de eerste van zes plaatselijke ronden van elk 14,7 kilometer aansnijden. Pim Ligthart probeerde in zijn eentje de kloof naar voren te overbruggen, maar zag al snel het nutteloze van zijn inspanning in. Net voor het ingaan van de laatste twee ronden spatte de kopgroep in twee. Met Wynants, Lampaert, Maes, Gaviria, Roelandts, Naesen, Van Bilsen, Politt en Capiot trokken negen renners in de aanval. De grote groep volgde op 5:25. Roelandts versnelde daarna, maar hij kreeg vlug Lampaert en Gaviria mee als waakhond. De drie werden opnieuw gegrepen door hun vroegere metgezellen

