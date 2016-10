Bye bye Oleg Tinkov! Steenrijke Rus neemt in stijl afscheid van zijn wielerploeg (en dus ook van Sagan)

Door: Glenn Bogaert

2/10/16 - 08u15

© Instagram Oleg Tinkov.

Het zal even wennen worden volgend jaar, geen Tinkoff meer in het peloton. HetWorldTourteam van de Russische zakenman en miljardair Oleg Tinkov trekt er de stekker uit. Dat betekent dus dat de ploeg rond Alberto Contador en Peter Sagan volledig uit elkaar valt en naast die twee kleppers nog heel wat andere renners in het gele shirt andere oorden moeten opzoeken. Gelukkig kregen alle mensen betrokken bij het wielerteam na de Ronde van Lombardije een gepast afscheid.