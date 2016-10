Peter Sagan wint WorldTour 2016, Van Avermaet rondt knap seizoen af als zesde

Bewerkt door: Glenn Bogaert

1/10/16 - 20u18 Bron: Belga

© photo news.

Wereldkampioen Peter Sagan heeft het UCI WorldTourklassement van 2016 gewonnen. De 26-jarige Slowaak prijkt na de Ronde van Lombardije, de laatste manche van de WorldTour, met 669 punten bovenaan de stand. Greg Van Avermaet (BMC) is de eerste Belg op de zesde plaats.

De Colombiaan Nairo Quintana (Movistar) en de Britse Tourwinnaar Chris Froome (Team Sky) vervolledigen het podium met respectievelijk 609 en 564 punten. Greg Van Avermaet (420 punten) is de beste Belg op de zesde plaats. Met Sep Vanmarcke als achttiende (201 punten), Olivier Naesen als 23e (162 punten) en Tim Wellens als 34e (130 punten) staan er in de top 50 nog drie landgenoten.



Ploeg Quintana de beste

In de ranking voor teams is de eindoverwinning voor Movistar. Het Spaanse team telt 1471 punten, en blijft daarmee het Russische Tinkoff (1361 punten) en het Britse Team Sky (1187 punten) voor. Etixx-Quick Step is op plaats 7 (775 punten) de beste Belgische ploeg. Het andere Belgische team in de WorldTour, Lotto Soudal, bekleedt de veertiende stek met 463 eenheden. Het Zuid-Afrikaanse Dimension Data, achttiende en hekkensluiter met 290 punten, degradeert volgend seizoen.



Spanje kroont zich tot beste land van de WorldTour. De Zuid-Europeanen blijven, met 1475 punten, Colombia (1446) en Groot-Brittannië (1050) voor. België nestelt zich met 1003 punten net in de top 5, achter Frankrijk (1024).