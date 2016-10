Pluimpje Chaves valt om van verbazing: "Kan niet geloven dat ik Ronde van Lombardije heb gewonnen"

Door: Glenn Bogaert

Spektakel op een héél lastig parcours, dat is kort samengevat de Ronde van Lombardije. Uiteindelijk mocht Johan Esteban Chaves in Bergamo zijn handen in de lucht steken en dat vindt de 26-jarige Colombiaan zelf een grote verrassing. De ranke klimmer van Orica-BikeExchange schreef meteen ook geschiedenis in de Italiaanse klassieker.

Een stralende glimlach bij Chaves, die dit jaar ook al een ritzege boekte in de Giro en de Ronde van Emilia op zijn naam schreef. Drie keer prijs op Italiaans grondgebied, het is heus geen toeval meer. "Ik kan echt niet geloven dat ik de Ronde van Lombardije heb gewonnen", jubelde een zijn tanden bloot lachende Chaves. "Ik ben hier destijds profwielrenner geworden bij Coldeportes en heb twee jaar in Bergamo gewoond en nu win ik hier nog ook. Dit is echt speciaal voor mij en ik wil iedereen binnen mijn ploeg oprecht bedanken. Dit maakt mij erg trots."



Rustig gebleven

De Zuid-Amerikaanse jongeman die vorig jaar indruk maakte in de Vuelta moest in de finale wel afrekenen met drie taaie klanten: "Ik wilde het verschil maken na dat stuk kasseien want ik kende de helling goed. Rigoberto Uran bleef in mijn wiel kleven en daarna kon ook Diego Rosa de kloof overbruggen. Rustig blijven, was de boodschap en dat heb ik ook gedaan. Op die manier win ik hier de Ronde van Lombardije."