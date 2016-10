Nu al het koersverhaal van de dag: 21-jarige neoprof mist start en toont zich dan van meest heroïsche kant

Door: Glenn Bogaert

1/10/16 - 17u10

Robert Power hier links op de foto met zijn ploegmakkers Cheung King Lok, Christian Meier en Sam Bewley. © photo news.

Je zal het maar meemaken als wielrenner, het peloton dat zonder jou vertrekt. Het overkwam de jonge Australiër Robert Power vandaag in de Ronde van Lombardije. De 21-jarige neoprof van Orica-BikeExchange was net toe aan zijn eerste WorldTourkoers na een lange inactiviteit door een zeldzame ziekte.

Zijn handtekening stond al op het starblad, maar om een nog onduidelijke reden -was het misschien verstrooidheid?- vertrok Power niet samen met zijn collega's daar in de 'Koers van de Vallende Bladeren'. De jonge snaak uit de ploeg van onze landgenoot Jens Keukeleire had evengoed de handdoek kunnen gooien, maar dat was buiten de waard gerekend. Power sprak zijn mentale kracht aan en zette een wilde achtervolging op het peloton in. Het publiek geloofde z'n ogen niet, karaktervol kereltje die vervanger van de zieke Brit Simon Yates.



Debuut in mineur

Onbegonnen werk natuurlijk want het gat was veel te groot voor een eenzame renner tegen de grote meute. Uiteindelijk moest pechvogel Power de strijd dan toch staken want de situatie was echt uitzichtloos. De neoprof zal zich zijn grote debuut in de WorldTour ongetwijfeld anders voorgesteld hebben. En hij heeft al zoveel miserie gekend want hij was lange tijd buiten strijd door een zeldzaam oedeem aan het beenmerg en maakte pas in augustus zijn debuut bij de profs in de Nederlandse Arnhem-Veenendaal Classic. Vervolgens maalde hij ook kilometers in de Tour of Britain en de Primus Classic Impanis-Van Petegem.