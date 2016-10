Dat deze (ook nog jonge) Belg tweede zou worden in de veldrit van Neerpelt zag werkelijk niemand aankomen

Door: Glenn Bogaert

1/10/16

GP Neerpelt Een volledig Belgisch podium in de cross van Neerpelt en dat is nu niet meteen een grote verrassing. Wel een grote verrassing is het feit dat Jens Adams zich tussen Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout wist te wringen. De 24-jarige ploegmakker van Wout van Aert sleepte een knappe tweede plaats in de wacht en was daar vanzelfsprekend heel erg blij mee. Ex-wereldkampioen bij de beloften Vanthourenhout kon dan weer leven met zijn plekje op de laagste podiumtrede.

Jens Adams: "Mijn zege een verrassing? Misschien wel aangezien ik tussen die twee goeie gasten eindig, maar ik ben hier ook al twee keer vijfde geworden. Ik weet dat dit parcours mij ligt dus echt een grote verrassing is het nu ook niet. Ik voelde mij goed en de uitslag is ook uitstekend. Ik was niet opgestaan met het idee om te winnen want het was een heel drukke week met crossen in Zwitserland en Tsjechië. Het gevoel was evenwel prima en het resultaat is dan ook navenant. Ik ben content. Ik denk dat Laurens Sweeck net iets sterker was. Ik zat op mijn limiet in het wiel, maakte een paar foutjes en de vogel was gaan vliegen. Ik heb er dan maar alles aan gedaan om tweede te worden en dat is gelukt. Het doel is om mij te amuseren dit seizoen en meestal top-5 na te streven. En af en toe eens mee te doen voor het podium zoals vandaag. Als ik mij goed voel, kan ik goeie uitslagen rijden."



Michael Vanthourenhout: "Ik was met ambitie naar hier gekomen aangezien ik dit weekend maar één wedstrijd rijd. Ik wilde er dus het beste van maken. Ik ging voor het hoogste schavotje en heb na die snelle start geprobeerd om altijd goed vooraan te zitten. Toen Jens Adams ging, zat ik net te ver en moest ik een gaatje dichten alvorens ik naar Laurens Sweeck toe kon. Dat was iets te veel van het goeie. Het gat op Jens kon ik nog dichten, maar toen was mijn kaars ook uit en heb ik mij gefocust op de derde plaats. Wat er nog ontbreekt om te winnen? Zand is gewoon niet echt mijn ding. Ik weet op welke vlakken ik nog moet trainen. Ik ben jong en kan nog veel progressie maken, bovendien is de conditie nog niet top. Sommige omlopen kan ik beter dan andere, ik heb liever een zwaarder parcours dan dat van vandaag. Maar kom, twee keer tweede en nu derde maakt dat mijn seizoensbegin al zeker geslaagd is."