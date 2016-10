Met ultieme jump op de streep schrijft Chaves geschiedenis in Lombardije, waar waren de Belgen?

Door: Glenn Bogaert

1/10/16 - 17u17

© Twitter.

De 'Koers van de Vallende Bladeren' is op een ontgoocheling uitgedraaid voor onze landgenoten. Philippe Gilbert, Tim Wellens, Greg Van Avermaet en Jan Bakelants speelden in een zenuwachtige finale met de Bergamo Alta als scherprechter geen enkele rol van betekenis. Dan waren de Colombianen beter op de afspraak want Johan Esteban Chaves en Rigoberto Uran mochten het samen met de Italiaan Diego Rosa uitvechten voor de bloemen. Pluimgewicht Chaves haalde het in een meeslepende sprint héél erg nipt en schrijft zo een brok geschiedenis. Hij is de eerste Colombiaanse winnaar in Lombardije.

© TDW. © TDW. Here is the top 10 of the #iLombardia pic.twitter.com/dZSLuE1moA — cyclingnieuws (@cyclingnieuws1) Sat Oct 01 00:00:00 MEST 2016 In een loodzware en niet bepaald zonovergoten koers was het lang wachten op de vlucht van dag. Pas op de Madonna del Ghisallo, na zo'n 60 km knokken, slaagde een groepje van vier erin om weg te tuffen uit het peloton: Rudy Molard (Cofidis), Stefan Denifl (IAM Cycling), Mikaël Chérel (AG2R) en Damiano Caruso (BMC). Dat kwarted sprokkelde een maximale voorsprong van zo'n acht minuten bij elkaar waarna het peloton onder aanvoering van Cannondale-Drapac en Astana het tempo de hoogte injoeg.



Heel even Gilbert en Bakelants

De Italiaan Caruso werdop 45 km van het einde als allerlaatste dappere strijder ingerekend. Iets daarvoor roerde Jan Bakelants zich net zoals Philippe Gilbert even, maar zonder veel succes. Vlak voor de laatste stuiptrekking van BMC-thuisrijder Caruso was er al een mooie kopgroep met favorieten ontstaan onder impuls van Robert Gesink, die op de Miragolo San Salvatore een stevige versnelling plaatste. De Nederlandse berggeit kreeg Fabio Aru en Diego Rosa (Astana), Romain Bardet en Pierre Latour (AG2R), Rodolfo Torres (Androni-Sidermec), Alessandro De Marchi (BMC), Rigoberto Uran en Davide Villella (Cannondale-Drapac), Gianluca Brambilla en David De La Cruz (Etixx-Quick Step), Alejandro Valverde, Giovanni Visconti (Movistar), Esteban Chaves (ORICA-BikeExchange) en Warren Barguil (Giant-Alpecin) met zich mee. Lees ook Nu al het koersverhaal van de dag: 21-jarige neoprof mist start en toont zich dan van meest heroïsche kant



Maak jouw eigen veldritploeg & WIN €75.000 prijzen! © TDW. © photo news. © TDW. © TDW.

Kwartet lukt zich los

Lang zouden de koplopers de honneurs niet waarnemen. Het was Esteban Chaves die op de Selvino stevig op de trappers ging staan. Enkel zijn landgenoot Rigoberto Uran en Romain Bardet konden hun wagonnetje aanhaken. Na een lange achtervolging maakte ook de Italiaan Diego Rosa nog de sprong naar voren. Op 29 km van het eind telde het kwartet 40 seconden bonus op de eerste achtervolgende groep, het peloton zat toen al te ver. Véél te ver.



Steekspel bij koplopers

Geen Belgen dus vooraan en dat was een bittere ontgoocheling. De vier vluchters werkten ondanks de nodige tegenkanting goed samen. Toen hun bonus op 5 kilometer van de finish 1'10" bedroeg, was het al duidelijk dat we de winnaar vooraan moesten zoeken. Een nerveuze Diego Rosa besloot op de slothelling naar Bergamo als eerste zijn kans te wagen en haalde verschroeiend uit op 4,3 km van het eind. De man van Astana werd weer tot de orde geroepen door Chaves, die ook Bardet en Uran in zijn zog voelde.



Chaves remonteert Rosa

Springveer Chaves wilde de sprint op het vlakke niet afwachten en versnelde op zijn beurt waarna Bardet, nog knap tweede in de jongste Tour de France, reageerde met de rest in het wiel. De gevleugelde Colombiaan wist van geen ophouden en ging nog eens op de trappers staan. Bardet plooide en nu was het Uran die zijn landgenoot tot de orde riep. In de afdaling vocht ook Rosa zich een weg terug naar het front. De 27-jarige Italiaan wilde de sprint niet afwachten en waagde op 1,6 km van de streep zijn ultieme poging. Zonder succes echter want de Colombianen pikten weer aan door het noeste werk van Uran. In een bloedstollende sprint zetten een onvermoeibare Rosa als eerste aan, maar de snedige Italiaan werd nog geremonteerd door een ijzersterke Chaves. Die volgt op de erelijst van de 'Koers van de Vallende Bladeren' Vincenzo Nibali op. Aqui teneis el sprint final del #iLombardia pic.twitter.com/WEWwWJVOca — Todo x Ciclismo (@CiclismoaTope12) Sat Oct 01 00:00:00 MEST 2016 ¿¿¿¿¿¿ CHAVES WINS!!! ¿¿¿¿¿¿#iLombardia pic.twitter.com/Yzgd6xwsf4 — ORICA-BikeExchange (@ORICA_BE) Sat Oct 01 00:00:00 MEST 2016 © afp. © afp. ¡Así ha sido la victoria de @estecharu! #iLombardia pic.twitter.com/jIt25qy2mA — Revista Alpe d'Huez (@Alpe__dHuez) Sat Oct 01 00:00:00 MEST 2016 #iLombardia @estecharu è il primo colombiano a vincere una classica monumento. E ha il sorriso più bello del gruppo #chaves #colombia pic.twitter.com/Mz7QG8V2Zn — Andrea Berton (@aberton70) Sat Oct 01 00:00:00 MEST 2016